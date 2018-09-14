В пятницу в Петербурге опять пройдут ливни и грозы

14 Сент. 07:59 2018-09-14T07:59:49+03:00

Стихия не даст горожанам передохнуть и в последний рабочий день недели

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Сегодня, 14 сентября, Северную столицу опять накроет непогода. Синоптики петербургского гидрометцентра не радуют горожан прогнозами. В последний рабочий день недели, небо разверзнется, пройдет ливень, который будут дополнять грозы.

- Утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой. Ветер юго-западный и западный, умеренный.Температура поднимется до 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского центра погоды.

Но, несмотря на пессимистичный прогноз, с утра в Петербурге светило солнце. Даже ветер, которые последние два дня валил деревья, рекламные конструкции и срывал кровлю с домов, немного утих и уже не пугает горожан своей активностью.

Особых неблагоприятных погодных явлений не ждут и в петербургском управлении МЧС. Спасатели также остаются в режиме повышенной готовности, однако такой напряженной работы, как в прошедшую среду, не предвидится. И тем не менее, горожан все же призывают соблюдать осторожность при нахождении на улице.