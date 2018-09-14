2018-09-14T12:11:34+03:00
Политика

На открытии ресторана Тимати 10 тысяч петербуржцев устроили давку за бургерами

Огромная толпа на Лиговском проспекте мешала горожанам и туристам
Петр КИБЕР
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На открытии ресторана Тимати в Петербурге люди устроили давку.На открытии ресторана Тимати в Петербурге люди устроили давку.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Хлеба и зрелищ – всем известный слоган, который усреднено определяет основные потребности человека. И ничто так не привлекает людей, как бесплатная еда и бесплатное шоу. Такой вывод можно сделать из открытия первого ресторана репера Тимати, которое состоялось вчера, 13 сентября, в Петербурге.

- Куча народу на площади перед ТЦ «Галерея, не пройти туристам и людям с вещами к вокзалу. Всюду визжащие девушки, короче как всегда. С автобусной остановки тоже не выйти, ибо толпа, - сообщали очевидцы события в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Приехавший в Петербург музыкант лично поприсутствовал на открытой на улице кухне, где жарили бургеры, а после поблагодарил поклонников в своем «Инстаграме».

- В этот раз вас было так много, что на всех точно не хватило. Надеюсь это не испортило ощущений от встречи! Санкт-Петербург официально открыт, - написал репер в соцсети.

Вот только сами жители города на Неве знают, что точка общепита от Тимати уже месяц работает в торговом центре.

- Так он давно открылся. Ел там один раз. Ничего необычного нет. В Москве очереди по 4 часа стояли. Оно того не стоит, - пишут петербуржцы в соцсетях.

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