2018-09-14T09:00:33+03:00
Общество

Вице-губернатор Говорунов предостерег депутатов от митинга на площади Ленина

На встрече с парламентариями чиновник обсудил грядущее мероприятие
Петр КИБЕР
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Говорунов предостерег депутатов от проведения митинга на площади Ленина.Говорунов предостерег депутатов от проведения митинга на площади Ленина.Фото: Людмила ИЛЬИНА
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Вчера, 13 сентября, в Смольном обсуждали будущий митинг, посвященный изменениям в пенсионной реформе. За круглым столом собрались все заинтересованные лица, в том числе депутаты городского парламента.

- И.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров встретились с депутатами и обсудили возможность проведения 16 сентября массового мероприятия у Финляндского вокзала, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что ранее городские власти согласовали проведение митинга на площади Ленина, но из-за прорыва трубы предложили перенести мероприятие в Удельный парк. Депутаты партий «Яблоко», «Парнас», ЛДПР, «Справедливая Россия» и других, которые намеревались выйти на площадь у Финляндского вокзала, возмутились таким предложением, решив, что их хотят убрать подальше от центра города.

9 сентября из-за аналогичной ситуации в Петербурге уже были проблемы. Сторонники Алексея Навального, пришедшие на такую же акцию протеста, не нашли понимания с полицией, в итоге несколько десятков человек были задержаны.

Сейчас, как и тогда, власти настаивают на переносе митинга из-за прорыва трубы, произошедшего на площади еще 5 сентября. После обследования «Водоканал» заявил, что вода давно подмывала землю, и есть опасность просадки грунта и провалов. Поэтому рядом с местом аварии находиться небезопасно.

Эти же доводы и привел депутатам и.о. губернатора.

- Недопустимо ставить под угрозу безопасность петербуржцев, - заявил по итогам встречи Александр Говорунов.

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