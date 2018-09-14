2018-09-14T12:01:18+03:00
Общество

В «Балтийской жемчужине» откроют поликлинику

Объект будет сдан со всем необходимым оборудованием
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В "Балтийской жемчужине" построят совмещенную детскую и взрослую поликлинику.В "Балтийской жемчужине" построят совмещенную детскую и взрослую поликлинику.Фото: Марина ПОЛЯКОВА
Изменить размер текста:

Что нужнее, полицейский участок и поликлиника, или одна поликлиника, но с медоборудованием и быстрее? Такой вопрос вчера, 13 сентября, обсуждали в Смольном. Здесь прошла встреча вице-губернатора Албина с китайскими бизнесменами.

- В совещании приняли участие руководители профильных комитетов, госстройнадзора, представители администрации Красносельского района и ЗАО «Балтийская жемчужина», - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме общего обсуждения реализации проекта «Балтийской жемчужины», которая строится китайскими инвесторами, возник и конкретный вопрос по возведению социальных объектов.

Застройщики обязаны сдать городу совмещенную детскую и взрослую поликлинику с подстанцией скорой помощи и отделение полиции. Но загвоздка оказалась в том, что в согласованный инвест-план были включены лишь «голые коробки», то есть корпуса без оборудования. А такие объекты госстройэкспертиза принять не может.

Поэтому было решено отказаться от полицейского участка, а сэкономленные деньги пустить на оснащение медицинских учреждений. Соответствующее поручение чиновникам дал вице-губернатор Албин. Что касается отдела полиции, то его возведут на средства Санкт-Петербурга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры