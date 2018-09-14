В «Балтийской жемчужине» откроют поликлинику

14 Сент. 09:27 2018-09-14T12:01:18+03:00

Объект будет сдан со всем необходимым оборудованием

Изменить размер текста: A A

Что нужнее, полицейский участок и поликлиника, или одна поликлиника, но с медоборудованием и быстрее? Такой вопрос вчера, 13 сентября, обсуждали в Смольном. Здесь прошла встреча вице-губернатора Албина с китайскими бизнесменами.

- В совещании приняли участие руководители профильных комитетов, госстройнадзора, представители администрации Красносельского района и ЗАО «Балтийская жемчужина», - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме общего обсуждения реализации проекта «Балтийской жемчужины», которая строится китайскими инвесторами, возник и конкретный вопрос по возведению социальных объектов.

Застройщики обязаны сдать городу совмещенную детскую и взрослую поликлинику с подстанцией скорой помощи и отделение полиции. Но загвоздка оказалась в том, что в согласованный инвест-план были включены лишь «голые коробки», то есть корпуса без оборудования. А такие объекты госстройэкспертиза принять не может.

Поэтому было решено отказаться от полицейского участка, а сэкономленные деньги пустить на оснащение медицинских учреждений. Соответствующее поручение чиновникам дал вице-губернатор Албин. Что касается отдела полиции, то его возведут на средства Санкт-Петербурга.