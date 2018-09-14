В Приозерске 15 сентября перекроют Федеральную трассу «Сортавала»
Впереди выходные и многие петербуржцы отправятся за город. Погода обещает быть не слишком дождливой, поэтому отдохнуть на природе можно будет с удовольствием. Но автомобилистам надо быть внимательнее и помнить про ограничения на дорогах. Так, в субботу, 15 сентября, на час будет закрыто движение по трассе «Сортавала» в Приозерске.
- Участок автомобильной дороги А-121 в районе пересечения с улицей Калинина будет полностью перекрыт с 12:20 до 13:20 для прохождения колонны делегаций V этнокультурного фестиваля, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
Регулировать потоки пешеходов и автомобилей на месте будут сотрудники ГИБДД.
Культурный фестиваль станет одним из мероприятий, проводимы в Приозерске в честь дня города. После шествия, которое пройдет по улице Калинина, на площади Ленина состоится концерт участников народных коллективов, пройдут ярмарка, мастер-классы, будет работать национальное подворье, а вечером программу завершит выступление приглашенных артистов.
Власти города приглашают а празднование дня Приозерска всех жителей Ленинградской области и Петербурга, а в УПРДОРе, в свою очередь, просят водителей быть внимательными и учитывать ограничение движения при выборе своего маршрута.