2018-09-14T10:23:19+03:00
Происшествия

На выходных в Петербурге будет дождливо и прохладно

Традиционная осенняя погода придет в Северную столицу
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржцев ждет прохладная и дождливая погода на выходные.Петербуржцев ждет прохладная и дождливая погода на выходные.Фото: Наталья ГАБОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Погода всегда была и долго будет самой популярной темой для разговора. Особенно это касается Петербурга, чей изменчивый климат стал притчей во языцех. Вот и сейчас горожане следят за словами синоптиков с особым вниманием. А сами прогнозы неутешительны – в городе обещают холодные и дождливые выходные.

- В субботу, 15 сентября, в Северной столице установится переменчивая облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до 18 градусов тепла, - сообщается на сайте «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Но если в первый выходной погода еще будет радовать горожан, то в воскресенье есть шанс провести весь день дома. Синоптики пугают горожан дождями и ветром.

Весь день будет дуть юго-западный и западный ветер, атмосферное давление будет плавно понижаться, а температура не поднимется выше 16 градусов тепла.

Напомним, что ранее главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов пообещал петербуржцам бабье лето, которое придет в город во второй половине сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры