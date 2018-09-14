На выходных в Петербурге будет дождливо и прохладно

14 Сент. 10:22 2018-09-14T10:23:19+03:00

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Погода всегда была и долго будет самой популярной темой для разговора. Особенно это касается Петербурга, чей изменчивый климат стал притчей во языцех. Вот и сейчас горожане следят за словами синоптиков с особым вниманием. А сами прогнозы неутешительны – в городе обещают холодные и дождливые выходные.

- В субботу, 15 сентября, в Северной столице установится переменчивая облачность, местами пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до 18 градусов тепла, - сообщается на сайте «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Но если в первый выходной погода еще будет радовать горожан, то в воскресенье есть шанс провести весь день дома. Синоптики пугают горожан дождями и ветром.

Весь день будет дуть юго-западный и западный ветер, атмосферное давление будет плавно понижаться, а температура не поднимется выше 16 градусов тепла.

Напомним, что ранее главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов пообещал петербуржцам бабье лето, которое придет в город во второй половине сентября.