2018-09-14T10:37:33+03:00
Происшествия

«Порш» за 7 миллионов рублей угнали в Петербурге у директора фирмы

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут
Степан СТЕПАНОВ
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"Порш" за 7 миллионов рублей угнали у жительницы Петербурга."Порш" за 7 миллионов рублей угнали у жительницы Петербурга.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В Санкт-Петербурге полиция ищет угонщиков дорогой иномарки. «Порш» за 7 миллионов рублей неизвестный похитили еще в мае 2018 года, но расследование пока никаких результатов не принесло.

- С заявлением в полицию Выборгского района Петербурга обратилась 36-летняя директор фирмы по продаже дизельного топлива, - пояснили в ГУ МВД по Ленинградской области. - Женщина сообщила, что «Порш» этой компании был припаркован во дворе дома 1/2 на улице Есенина.

Когда автоледи вышла на улицу, то обнаружила, что машины нет. По данному факту возбуждено уголовно дело по статье "Кража".

- Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, - добавили в ведомстве.

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