2018-09-14T10:43:13+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП под Зеленогорском погиб один человек

В столкновении «Шкоды» и «Дэу» смертельные травмы получил водитель корейской легковушки
Петр КИБЕР
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Под Зеленогорском в ДТП погиб человек. Фото: vk.com/spb_todayПод Зеленогорском в ДТП погиб человек. Фото: vk.com/spb_today
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Смертельное ДТП произошло сегодня, 14 сентября, на Приморском шоссе в Зеленогорске. Около 7:40 утра лоб в лоб столкнулись «Дэу Нексия» и «Шкода Октавия». От страшного удара у машин полностью смяло передние части.

- В результате аварии водитель «Нексии» погиб на месте, его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Также пострадали и два человека из другой легковушки. Водитель и пассажир «Шкоды» были отправлены в больницу в состоянии средней тяжести.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель «Нексии» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и врезался в «Шкоду».

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые и будут устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.

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