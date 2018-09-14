В лобовом ДТП под Зеленогорском погиб один человек

14 Сент. 10:42 2018-09-14T10:43:13+03:00

Под Зеленогорском в ДТП погиб человек. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло сегодня, 14 сентября, на Приморском шоссе в Зеленогорске. Около 7:40 утра лоб в лоб столкнулись «Дэу Нексия» и «Шкода Октавия». От страшного удара у машин полностью смяло передние части.

- В результате аварии водитель «Нексии» погиб на месте, его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщает паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» со ссылкой на городское управление ГИБДД.

Также пострадали и два человека из другой легковушки. Водитель и пассажир «Шкоды» были отправлены в больницу в состоянии средней тяжести.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель «Нексии» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и врезался в «Шкоду».

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые и будут устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.