На Евразийский женский форум в Петербург приедет делегация из Северной Кореи
Визит официальной делегации из КНДР на официальное международное мероприятие – явление если и не исключительное, то уж точно редкое. Особенно если это касается встреч прекрасной половины человечества. Поэтому предстоящий визит участниц из КНДР на международный женский форум в Петербург стал такой громкой новостью.
О том, что северокорейская делегация приедет в Северную столицу, стало известно после интервью Валентины Матвиенко «Российской газете» .
- Принято решение о направлении женской делегации во главе с вице-спикером парламента КНДР Ли Хэн Чжон. Мы поговорили, она с большим желанием едет на Евразийский женский форум, - заявила спикер Совета Федерации.
Напомним, что второй по счету международный женский форум, который соберет ведущих политиков и общественных деятелей со всего мира, пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября.