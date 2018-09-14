В Петербурге нашли тело задушенной 25-летней жительницы Коми

14 Сент. 13:00 2018-09-14T13:01:04+03:00

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Полиция Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту убийства молодой женщины, тело которой было обнаружено в одной из квартир Веселого поселка.

- 13 сентября около 11:00 в доме № 24 корпус 3 по улице Подвойского нашли тело жительницы Республики Коми 1993 года рождения, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что девушка жила в съемной квартире, хозяйка которой и обнаружила тело погибшей. Прибывшие на место полицейские сразу заметили в помещении следы борьбы, и поняли, что смерть может быть криминальной.

Судмедэксперты подтвердили догадку. При осмотре на шее жертвы были найдены ссадины и отметины, а причиной смерти оказалась механическая асфиксия. Другими словами, молодую девушку задушили.

Кто был преступником, и по какой причине уроженка Республики Коми лишилась жизни в Петербурге, будут выяснять следственные органы. На входе в подъезд дома установлен домофон с видеокамерой, так что полиции есть, с чего начать поиски убийцы.