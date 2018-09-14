2018-09-14T13:01:04+03:00
Происшествия

В Петербурге нашли тело задушенной 25-летней жительницы Коми

Труп обнаружила хозяйка арендной квартиры
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция ищет убийцу молодой уроженки Коми, задушенной в Петербурге.Полиция ищет убийцу молодой уроженки Коми, задушенной в Петербурге.Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Полиция Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту убийства молодой женщины, тело которой было обнаружено в одной из квартир Веселого поселка.

- 13 сентября около 11:00 в доме № 24 корпус 3 по улице Подвойского нашли тело жительницы Республики Коми 1993 года рождения, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что девушка жила в съемной квартире, хозяйка которой и обнаружила тело погибшей. Прибывшие на место полицейские сразу заметили в помещении следы борьбы, и поняли, что смерть может быть криминальной.

Судмедэксперты подтвердили догадку. При осмотре на шее жертвы были найдены ссадины и отметины, а причиной смерти оказалась механическая асфиксия. Другими словами, молодую девушку задушили.

Кто был преступником, и по какой причине уроженка Республики Коми лишилась жизни в Петербурге, будут выяснять следственные органы. На входе в подъезд дома установлен домофон с видеокамерой, так что полиции есть, с чего начать поиски убийцы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры