Выяснилось, чему посвящена большая часть памятников Петербурга
Не секрет, что Петербург называют городом-музеем. А что представлено в любом музее кроме живописи? – Скульптура! В городском варианте она превращается в малые и крупные формы уличного искусства. Специалисты Яндекса выяснили, чему посвящено большинство памятников Северной столицы.
- Помимо «войны» и «ленина», которые побеждают везде, в первую тройку ключевых слов здесь вошёл «петр» — в основном благодаря памятникам Петру I, - сообщает пресс-служба компании.
Надо сказать, что петербургские монументы отличаются от тех, что установлены по всей России. Так, в городе меньше половины памятников имеют военную тематику, тогда как по стране их 60 процентов. А те, что есть, в основном посвящены морякам и летчикам.
Зато в Северной столице гораздо больше архитектурных форм имеют культурную или же государственную направленность. Среди изваяний зверей здесь царствует лев.
При этом, на народной карте Яндекса, сам город и соседняя Ленинградская область не вошли в число лидеров по количеству памятников.
Лидерами стали Подмосковье, Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. Петербург занял лишь пятое место, а Ленобласть – тринадцатое.
Впрочем, возможно, что жители северо-запада просто не очень активно отмечают памятники в приложении.
Справка КП:
Народная карта Яндекса - это сервис, с помощью которого любой человек может обрисовать место, которое хорошо знает: например, отметить пешеходную дорожку в парке или железнодорожные пути, необозначенные заборы, гаражи, новостройки и так далее. После проверки эти сведения отмечаются на Яндекс.Картах.