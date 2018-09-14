2018-09-14T13:57:37+03:00
Общество

Выяснилось, чему посвящена большая часть памятников Петербурга

Больше всего в городе не Неве чтут Ленина, Петра I и события Великой Отечественной войны
Петр КИБЕР
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В Петербурге больше всего памятников посвящено войне, Ленину и Петру Первому.В Петербурге больше всего памятников посвящено войне, Ленину и Петру Первому.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не секрет, что Петербург называют городом-музеем. А что представлено в любом музее кроме живописи? – Скульптура! В городском варианте она превращается в малые и крупные формы уличного искусства. Специалисты Яндекса выяснили, чему посвящено большинство памятников Северной столицы.

- Помимо «войны» и «ленина», которые побеждают везде, в первую тройку ключевых слов здесь вошёл «петр» — в основном благодаря памятникам Петру I, - сообщает пресс-служба компании.

Надо сказать, что петербургские монументы отличаются от тех, что установлены по всей России. Так, в городе меньше половины памятников имеют военную тематику, тогда как по стране их 60 процентов. А те, что есть, в основном посвящены морякам и летчикам.

Зато в Северной столице гораздо больше архитектурных форм имеют культурную или же государственную направленность. Среди изваяний зверей здесь царствует лев.

При этом, на народной карте Яндекса, сам город и соседняя Ленинградская область не вошли в число лидеров по количеству памятников.

Лидерами стали Подмосковье, Москва, Краснодарский край и Нижегородская область. Петербург занял лишь пятое место, а Ленобласть – тринадцатое.

Впрочем, возможно, что жители северо-запада просто не очень активно отмечают памятники в приложении.

Справка КП:

Народная карта Яндекса - это сервис, с помощью которого любой человек может обрисовать место, которое хорошо знает: например, отметить пешеходную дорожку в парке или железнодорожные пути, необозначенные заборы, гаражи, новостройки и так далее. После проверки эти сведения отмечаются на Яндекс.Картах.

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