Сады и парки Петербурга открыли после бушевавшего на неделе шторма

14 Сент. 14:16 2018-09-14T14:17:00+03:00

В Петербурге после шторма открыли городские сады и парки. Фото: Александр ГЛУЗ

Горожане вновь могут гулять по любимым дорожкам и сидеть на лавочках

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После удара стихии, который пришелся на середину недели, власти Петербурга решились открыть те городские зеленые зоны, вход в которые закрывался из-за бушевавшего шторма.

- В Петербурге отменено штормовое предупреждение – сады и парки Северной столицы вновь открыты, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Почти три дня коммунальщики и работники садово-паркового хозяйства города устраняли последствия непогоды. Были выкорчеваны, распилены и вывезены больше 150 деревьев, которые поломал штормовой ветер.

Чиновники отмечают, что эта цифра могла быть и больше, если бы службы не мониторили состояние растений и не спиливали гнилые дубы, тополя и прочие хвойные.

Всего в уборке садов и парков приняли участие больше 300 человек. Основные работы проходили в Приморском, Петродворцовом и Курортном районах. Они прибрежные и здесь ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, дул сильнее всего.

Напомним, что ближайшие выходные в Петербурге будут прохладными и дождливыми.