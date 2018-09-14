Сады и парки Петербурга открыли после бушевавшего на неделе шторма
После удара стихии, который пришелся на середину недели, власти Петербурга решились открыть те городские зеленые зоны, вход в которые закрывался из-за бушевавшего шторма.
- В Петербурге отменено штормовое предупреждение – сады и парки Северной столицы вновь открыты, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Почти три дня коммунальщики и работники садово-паркового хозяйства города устраняли последствия непогоды. Были выкорчеваны, распилены и вывезены больше 150 деревьев, которые поломал штормовой ветер.
Чиновники отмечают, что эта цифра могла быть и больше, если бы службы не мониторили состояние растений и не спиливали гнилые дубы, тополя и прочие хвойные.
Всего в уборке садов и парков приняли участие больше 300 человек. Основные работы проходили в Приморском, Петродворцовом и Курортном районах. Они прибрежные и здесь ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, дул сильнее всего.
Напомним, что ближайшие выходные в Петербурге будут прохладными и дождливыми.