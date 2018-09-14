Беременная 15-летняя сирота с гонореей сбежала из городского вендиспансера

14 Сент. 14:37 2018-09-14T14:37:52+03:00

В Петербурге из вендиспансера сбежала больная и беременная 15-летняя сирота. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Девушку привезли на набережную Волковки из интерната на улице Савушкина

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Социальные службы и полиция Петербурга разыскивают юную беглянку, которая самовольно покинула стены городского кожно-венерологического диспансера на набережной реки Волковки. Сам инцидент произошел накануне, 13 сентября, около двух часов дня.

- В КВД она была доставлена педагогом детдома, расположенного на улице Савушкина, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Пикантность ситуации заключается в том, что 15-летняя воспитанница школы-интерната не только больна гонореей, но находится в «интересном положении». У девушки замершая 10-недельная беременность.

К сожалению, при таком диагнозе спасти плод уже не представляется возможным и необходимо сосредоточится на здоровье матери, у которой может развиться внутриутробная инфекция.

Как получилось, что в учреждении, где дети должны находиться под постоянным контролем взрослых, несовершеннолетняя воспитанница смогла не только забеременеть, но и подхватить венерическое заболевание – вопрос открытый.

И это не первый подобный случай. На прошлой неделе из Детской городской больницы номер 1 самовольно ушла воспитанница другого детдома. Девушке тоже 15 лет и она также беременна.