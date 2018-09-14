2018-09-14T16:26:35+03:00
Авто

До конца сентября будет ограничено движение на Гренадерском мосту

По очереди будут перекрывать сначала одну полосу, затем - другую
Алена ЧИЧИГИНА
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До конца сентября будет ограничено движение на Гренадерском мостуДо конца сентября будет ограничено движение на Гренадерском мостуФото: предоставлено пресс-службой
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Внимание, автомобилисты, жители Петербурга и гости города. С понедельника, 17 сентября, будет перекрыто движение по Гренадерскому мосту. Напомним, это разводной мост через Большую Невку. Он соединяет улицу Чапаева и набережную реки Карповки в Петроградском районе с Гренадерской улицей в Выборгском.

- Ограничение движения связано с ремонтом асфальта, - объяснили корреспонденту «Комсомольской правды» - Санкт-Петербург в пресс-службе «Мостотрест». - Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.

К счастью, мост перекроют не сразу весь полностью. Ограничение будет поэтапным. График работ следующий:

- с полуночи 17 сенттября до 8 часов вечера 21 сентября будет перекрыта крайняя правая полоса от Аптекарской набережной к Гренадерской улице, пешеходам нельзя будет пройти по нечетной стороне моста;

- с 8 вечера 21 сентября до 4 вечера 24 сентября перекроют крайнюю левую полосу, а также трамвайные пути от Аптекарской набережной к Гренадерской улице;

- с 4 вечера 24 сентября до 4 вечера 28 сентября – ограничат движение по крайней правой полосе в обратном направлении.

- с 4 вечера до полуночи 30 сентября – закроют дорогу по крайней левой полосе и в зоне трамвайных путей от Гренадерской улицы к Аптекарской набережной.

Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.

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