СК опубликовал видеозапись, где показал самолет со сломанным крылом

14 Сент. 16:33 2018-09-14T16:33:48+03:00

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И самолеты попадают в аварию. Сегодня утром, 14 сентября в 07.58 лайнер, прилетевший из Москвы в аэропорт "Пулково" в Петербурге, в неудачно поехал на парковку. И задел крылом пожарную машину.

По данному факту следователи проводят проверку. И уже опубликовали видео – на нем они попытались показать, каким образом смялась часть крыла.

- Самолёт авиакомпании «Победа» сообщением «Москва - Санкт-Петербург» после приземления, следуя к стоянке, задел крылом припаркованный пожарный автомобиль. Самолет и автомобиль получили незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал, - рассказали в СК на транспорте.