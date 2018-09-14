СК опубликовал видеозапись, где показал самолет со сломанным крылом
И самолеты попадают в аварию. Сегодня утром, 14 сентября в 07.58 лайнер, прилетевший из Москвы в аэропорт "Пулково" в Петербурге, в неудачно поехал на парковку. И задел крылом пожарную машину.
По данному факту следователи проводят проверку. И уже опубликовали видео – на нем они попытались показать, каким образом смялась часть крыла.
- Самолёт авиакомпании «Победа» сообщением «Москва - Санкт-Петербург» после приземления, следуя к стоянке, задел крылом припаркованный пожарный автомобиль. Самолет и автомобиль получили незначительные повреждения. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал, - рассказали в СК на транспорте.
В Пулково самолет во время парковки задел крылом пожарную машину.