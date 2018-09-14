2018-09-14T18:13:56+03:00
Происшествия

Отец захлебнувшегося мальчика судился с аквапарком в Петербурге

Он требовал с руководства компенсацию 4 миллиона рублей
Алена ЧИЧИГИНА
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Отец захлебнувшегося мальчика судился с аквапарком в ПетербургеОтец захлебнувшегося мальчика судился с аквапарком в ПетербургеФото: Ксения ВОРОНЕЖЦЕВА
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В Василеостровском районном суде на днях прошло разбирательство. Взаимные иски подали представители аквапарка и отец захлебнувшегося мальчика. Трагедия произошла еще 14 марта 2013 года. Трехлетний сын аспиранта Первого меда Мухамеда Аль Акмара из Йемена оказался во взрослом бассейне и чуть не утонул. Мальчика спасли, но он стал инвалидом.

В апреле 2015 года сотрудников аквапарка признали виновными, их осудили условно. Тогда же с компании взыскали 465 114 рублей 86 копеек материального вреда и 3 миллиона рублей морального вреда.

Однако на этом история не закончилась, через полтора года приговор отменили, материалы уголовного дела вернулись прокурору. А представители аквапарка решили обратно потребовать свои деньги, которые выплатили отцу мальчика.

И вот стороны снова встретились. Каждый стоял на своем - представители аквапарка просили обратно 3 миллиона рублей, пеняя на то, что семья незаконно обогатилась, а отец подал иск с требованием 4 миллиона рублей. В итоге судья пришла к такому решению - удовлетворить иск обоих. В итоге по взаимозачету между истцом и ответчиком, взыскали в пользу Аль-Акмара взыскали 149 849 рублей 14 копеек и госпошлину в размере 47 641 рубля 38 копеек.

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