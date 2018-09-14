2018-09-14T18:12:48+03:00
Общество

В Керчи стартовал турнир единоборств «Воин Боспора»

На мероприятие прибудут около 200 спортсменов из разных городов и стран
Степан СТЕПАНОВ
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В этом году на турнир приедет более 200 спортсменов. Автор: Александра ДорофееваВ этом году на турнир приедет более 200 спортсменов. Автор: Александра Дорофеева
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С 14 по 16 сентября в Керчи пройдет турнир по единоборствам «Воин Боспора», где соберутся более 200 спортсменов из разных стран и городов. Соревнование будет проводиться по трем дисциплинам: бокс, кикбоксинг и муэй тай.

Мероприятие пройдет уже в 11 раз, его организатором выступает Крымская Региональная Федерация Спортивных Боевых Единоборств. По словам организаторов, главной целью турнира является укрепление спортивного духа, совершенствование мастерства, а также патриотическое и религиозное воспитание. Отметим, в рамках турнира пройдет крестный ход, посвященный иконе Августовской Божьей Матери.

В этом году на турнир «Воин Боспора» приедут представители разных клубов из Москвы, Крыма, Краснодарского края и Новгородской области и даже из Донецка и Республики Азербайджан. Ожидается, что в соревнованиях примут участие и именитые спортсмены: Антон Гайворонский (обладатель Кубка Мира по кунг-фу), Арслан Вагапов (обладатель Кубка Мира по кикбоксингу и ММА), Эмиль Велишаев (призер ЧМ по тхэквондо и призер ЧМ по кикбоксингу) и многие другие.

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