2018-09-14T20:46:00+03:00
Звезды

В Царском селе после реставрации открылся павильон Шапель, которому почти 200 лет

Вход в него будет бесплатным
Алена ЧИЧИГИНА
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В Царском селе после реставрации открылся павильон Шапель, которому почти 200 летВ Царском селе после реставрации открылся павильон Шапель, которому почти 200 лет
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Жителей Петербурга и гостей города приглашают в Царское село. Если вы там еще не были, обязательно съездите и прогулятесь по Александровскому парку. Тем более, есть повод. В субботу, 15 сентября для посетителей откроется павильон Шапель. Здание в виде готической капеллы было построено в 1825 году. После революции стало музейным экспонатом. В военные годы в нем устанавливали зенитные орудия. В период фашистской оккупации это был наблюдательный пункт. Постом строение опустело. Более семидесяти лет Шапель находился в аварийном состоянии и вот сейчас после восстановления он снова готов принять гостей.

- Открытие Шапели – главное реставрационное событие года 100-летия музея-заповедника «Царское Село», - сообщили журналистам. - Приятный бонус - посещение павильона свободное, он доступен каждый день с 9 до 19 часов.

А теперь о том, что увидят посетители. Интерьер часовни украшает роспись, имитирующая «готические» окна и ткань со светло-голубым бордюром. Реставраторы привели в порядок фрагменты живописи, взамен статуи Спасителя, находящейся теперь в собрании Эрмитажа, в Шапели установили скульптуру великой княгини Александры Николаевны, дочери императора Николая I, работы Ивана Витали. А рядом павильоном - красивая сиреневая аллея. Она протянулась от Крестового канала до Розовой караулки.

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