Бесхозный предмет закрыл станцию метро "Проспект Ветеранов"

14 Сент. 22:12 2018-09-14T22:13:22+03:00

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Пятничным вечером петербуржцам снова пришлось вспомнить, что такое бесхозный предмет в метро. В 21:43 правоохранители закрыли двери "Проспекта Ветеранов". Ни уехать со станции, ни приехать на нее нельзя. Поезда следуют только до "Ленинского проспекта".

- И почему так всегда: утром в понедельник и вечером в пятницу - самые неудобные дни, - жалуется один из пассажиров в соцсетях.

На станцию для проверки бесхозного предмета вызвали специалистов. Сколько времени уйдет на обследование подозрительной забытой поклажи, пока не известно.

"Организатор перевозок" советует не ждать перед закрытыми дверьми метро, а пересесть на наземный транспорт и добраться до ближайшей станции "Ленинский проспект" 139 автобусом или 29 и 44 троллейбусом.