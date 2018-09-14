Бесхозный предмет закрыл станцию метро "Проспект Ветеранов"
Пятничным вечером петербуржцам снова пришлось вспомнить, что такое бесхозный предмет в метро. В 21:43 правоохранители закрыли двери "Проспекта Ветеранов". Ни уехать со станции, ни приехать на нее нельзя. Поезда следуют только до "Ленинского проспекта".
- И почему так всегда: утром в понедельник и вечером в пятницу - самые неудобные дни, - жалуется один из пассажиров в соцсетях.
На станцию для проверки бесхозного предмета вызвали специалистов. Сколько времени уйдет на обследование подозрительной забытой поклажи, пока не известно.
"Организатор перевозок" советует не ждать перед закрытыми дверьми метро, а пересесть на наземный транспорт и добраться до ближайшей станции "Ленинский проспект" 139 автобусом или 29 и 44 троллейбусом.