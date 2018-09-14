На станции "Проспект Ветеранов" ничего опасного не нашли
Метро Петербурга снова работает в штатном режиме
Опасных предметов в пакете не было. Фото: Архив "КП"
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Ровно 43 минуты ушло у специалистов на проверку станции метро "Проспект Ветеранов" в Санкт-Петербурге.
В 22:26 пресс-служба питерской подземки сообщила, что все станции снова работают в штатном режиме и принимают пассажиров с рапростертыми турникетами.
Известно, что бесхозный предмет оказался абсолютно безопасным - виновником перекрытия подземки снова стал обычный рассеянный.
Работники метро и сотрудники правоохранительных органов снова просят петербуржцев и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и не забывать свои вещи на платформах, в вагонах и в вестибюлях метро.