2018-09-14T22:39:58+03:00
Общество

На станции "Проспект Ветеранов" ничего опасного не нашли

Метро Петербурга снова работает в штатном режиме
Елена МОЛОДКИНА
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Опасных предметов в пакете не было. Фото: Архив "КП"Опасных предметов в пакете не было. Фото: Архив "КП"
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Ровно 43 минуты ушло у специалистов на проверку станции метро "Проспект Ветеранов" в Санкт-Петербурге.

В 22:26 пресс-служба питерской подземки сообщила, что все станции снова работают в штатном режиме и принимают пассажиров с рапростертыми турникетами.

Известно, что бесхозный предмет оказался абсолютно безопасным - виновником перекрытия подземки снова стал обычный рассеянный.

Работники метро и сотрудники правоохранительных органов снова просят петербуржцев и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и не забывать свои вещи на платформах, в вагонах и в вестибюлях метро.

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