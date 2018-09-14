2018-09-14T22:58:40+03:00
Авто

После выходных в Санкт-Петербурге снова ограничат движение

Об изменения автомобилистов предупреждает ГАТИ
Елена МОЛОДКИНА
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Ремонт дорог и другие работы 17 сентября ограничат движение транспорта в Санкт-Петербурге. Фото: Архив "КП"Ремонт дорог и другие работы 17 сентября ограничат движение транспорта в Санкт-Петербурге. Фото: Архив "КП"
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Практически ни дня в Санкт-Петербурге не проходит без новых проблем для автомобилистов - очередные ограничения заставляют водителей искать пути объезда.

Целый ряд ограничений вступают в силу 17 сентября. Во-первых, как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, с 17 по 30 сентября будут ремонтировать дорожное покрытие на Гренадерском мосту. Соответственно, на две недели ограничивается движение по переправе.

Во- вторых, с 17 сентября по 1 октября продолжит действовать ограничение движения по проспекту Ударников - от Индустриального до наставников.

В-третьих, на проспекте Наставников продолжают размещать временное ограждение. В связи с чем до 1 ноября закрывается движение от проспекта Косыгина до Ириновского.

Также с 18 по 23 сентября ограничат движение по Среднему проспекту Васильевского острова от 1-Кадетской линии до 8-9 линии.

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