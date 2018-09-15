Тренер ХК СКА после победы над «Спартаком»: Нам не хватает точных бросков

15 Сент. 09:07 2018-09-15T09:09:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб СКА одержал победу над «Спартаком» с минимальным счетом 2:1. Первым распечатать ворота соперника удалось противникам. На третьей минуте матча наш голкипер не справился с броском Глеба Шашкова. Чтобы отыграться, петербургскому клубу потребовалось полчаса.

Поразить ворота соперника удалось на 31 минуте. Точным броском отличился Никита Гусев. Следом за ним свою шайбу в ворота уже через минуту забросил Сергей Плотников. После матча тренер СКА признал, что нужно поработать над точными бросками.

- Действительно хорошая игра, - пояснил главный тренер СКА Илья Воробьев. =Спасибо болельщикам, что пришли, приятно закончить домашнюю серию победой. Есть над чем работать, немножко перестраиваемся, есть моменты, которые надо поправлять. Будем работать.

На вопрос же - чего не хватает кроме голов, Илья Воробьев ответил: "Кроме голов? Тогда точных бросков".

- Вы говорите, что команда пока еще готовится. На сколько процентов она готова сейчас?

- Когда будет сто, я вам скажу.