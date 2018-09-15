В Петербурге пенсионер побил охранника торгового центра после замечания
В Петербурге 63-летний пенсионер во время прогулки по торговому центру на Невском проспекте устроил настоящий дебош. Пожилому пенсионеру охранник сделал замечания из-за того, что тот буянил. После этого покупатель набросился на секьюрити и ударил его. Служба безопасности решила передать агрессивного посетителя Росгвардии.
- Мужчину задержал отряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии, - поянсяют в Росгвардии. - Наши сотрудники выехали туда после того, как сработала кнопка тревожной сигнализации. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. Задержанный был передан сотрудникам 78 отдела полиции.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.