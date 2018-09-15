Пожар с тремя грузовиками в Кудрово попал на видео

15 Сент. 12:08 2018-09-15T12:10:58+03:00

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В Кудрово Ленинградской области на местной автостоянке произошел пожар. Ночью там вспыхнули три грузовика. К месту происшествия сразу же съехались экстренные службы. К счастью, в машинах не было водитилей и пассажиров. Но спасти фуры не удалось.

- Скорее всего, кто-то поджег машины, пробравшись на стоянку, - считают местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668918" frameborder="0"></iframe> В Кудрово сгорели грузовики.

Сейчас в ЧП разбираются сотрудники полиции. Силовики изучают кадры с камер наблюдения. К слову, сам пожар также попал на видео. Полыхающие машины было видно из соседних домов.