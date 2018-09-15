Пожар с тремя грузовиками в Кудрово попал на видео
Местные жителя считают, что фуры подожгли [видео]
Неизвестные подожгли машины
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В Кудрово Ленинградской области на местной автостоянке произошел пожар. Ночью там вспыхнули три грузовика. К месту происшествия сразу же съехались экстренные службы. К счастью, в машинах не было водитилей и пассажиров. Но спасти фуры не удалось.
- Скорее всего, кто-то поджег машины, пробравшись на стоянку, - считают местные жители.
В Кудрово сгорели грузовики.
Сейчас в ЧП разбираются сотрудники полиции. Силовики изучают кадры с камер наблюдения. К слову, сам пожар также попал на видео. Полыхающие машины было видно из соседних домов.