2018-09-15T17:16:20+03:00
Общество

Экс-худрук Театра Ленсовета Юрий Бутусов стал главным режиссером Театра имени Вахтангова

Свою прежнюю должность художественный руководитель покинул со скандалом
Роман ЛЯЛИН
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Юрий Бутусов ставил спектакли на сцене Театра им. Ленсовета 20 лет. ФОТО: соцсетиЮрий Бутусов ставил спектакли на сцене Театра им. Ленсовета 20 лет. ФОТО: соцсети
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Бывший художественный руководитель Театра Ленсовета Юрий Бутусов нашел новую работу. Из Петербурга Бутусов перебирается в Москву. Ожидается, что там он займет должность главного режиссера Театра имени Вахтангова.

Из Театра Ленсовета Юрий Бутусов ушел в марте со скнадалом.

- Административно-менеджерская структура, действующая в Театре им. Ленсовета, полностью обессмысливает мою работу на новом посту, - пояснил "КП" Юрий Бутусов. - Согласившись на компромиссное решение о существовании в театре двух первых лиц, я надеялся, что мне удастся дальше развивать театр и в организационном, и в творческом плане. Для этого у нас есть все предпосылки. Но Валерий Борисович Градковский при поддержке Комитета по культуре и северо-западного отделения СТД блокировали все мои инициативы, требования и права, как художественного руководителя. У меня даже не появилось полномочий назначать худсовет в нужном мне составе – хотя это неотъемлемое право любого худрука, - делится Бутусов.

В Театре Ленсовета новый художественный руководитель пока не назначен.

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