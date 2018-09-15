В Петербурге водитель внедорожника протаранил вход супермаркета
На месте происшествия работают МЧС и "скорая"
Внедорожник на полном ходу въехал в магазин Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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ДТП произошло в поселке Репино в Санкт-Петербурге. Водитель внедорожника на полной скорости снес дорожный знак, въехал в Мерседес и протаранил вход супермаркета. Шофера не остановили даже снесенные двери. Машина на полном ходу въехала в магазин целиком.
- Есть пострадавшие, - сообщают очевидцы.
Пока число пострадавших и полученные травмы неизвестны. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и "скорая помощь".