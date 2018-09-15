Из торгового центра "Континент" в Петербурге эвакуировали посетителей

15 Сент. 20:05 2018-09-15T20:05:11+03:00

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В торговом центре "Континет" в Купчино сработала пожарная сигнализация. Всехт посетителей попросили эвакуироваться. К месту происшествия съехались все экстренные службы.

- Прямо передо мной шесть пожарные машины проехали, - рассказывают очевидцы.

Сейчас специалисты выясняют причины срабатывания сигнализации. По словам очевидцев, пожара или задымления видно не было.

На месте происшествия также работают сотрудники полиции.