Из торгового центра "Континент" в Петербурге эвакуировали посетителей
В ТЦ сработала пожарная сигнализация
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
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В торговом центре "Континет" в Купчино сработала пожарная сигнализация. Всехт посетителей попросили эвакуироваться. К месту происшествия съехались все экстренные службы.
- Прямо передо мной шесть пожарные машины проехали, - рассказывают очевидцы.
Сейчас специалисты выясняют причины срабатывания сигнализации. По словам очевидцев, пожара или задымления видно не было.
На месте происшествия также работают сотрудники полиции.