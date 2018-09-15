В Петербурге на форум национального согласия приехали 400 участников

15 Сент. 21:08 2018-09-15T21:12:32+03:00

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Молодежный форум «Санкт-Петербург – территория национального согласия». На мероприятии обсуждаются проблемы национальных отношений - ксенофобия и ненависть к мигрантам. Среди посетителей форума был исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов, который согласился предоставить территорию под этнический парк.

- Чтобы реализовать идею, должна быть финансовая основа, - подчеркнул Александр Говорунов. - Задача власти - создание условий для развития волонтерских движений, спорта, науки, образования, культуры. Участвовать в этих мероприятиях или нет - это каждый решает сам. Вы, молодые, вступаете в жизнь. Конечно, вам не безразлично, в какой обстановке будете жить вы, ваши родители, ваши дети. Поэтому правительство города всесторонне поддерживает начинания и идеи, которые направлены на то, чтобы Петербург оставался территорией согласия.

Всего в мероприятии приняли 400 участников, среди которых были представители 60 национальностей.