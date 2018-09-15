В центре Петербурга горит крыша жилого дома

15 Сент. 21:39 2018-09-15T22:40:15+03:00

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В Петербурге вспухнула крыша дома на Лиговском проспекте. Старая постройка вспыхнула как спичка. Огонь мгновенно стал распространяться по всей кровли. К месту происшествия уже съехались сотрудники МЧС. Жителей дома эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/668952" frameborder="0"></iframe> Пожар в центре Петербурга 15 сентября 2018 года.

- В жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 квадратных метров, - сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу. - Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 46 человек.

На месте происшествия работает МЧС Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Сейчас сотрудники МЧС продолжают заниматься тушением пожара.