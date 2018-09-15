В центре Петербурга горит крыша жилого дома
В Петербурге вспухнула крыша дома на Лиговском проспекте. Старая постройка вспыхнула как спичка. Огонь мгновенно стал распространяться по всей кровли. К месту происшествия уже съехались сотрудники МЧС. Жителей дома эвакуировали.
Пожар в центре Петербурга 15 сентября 2018 года.
- В жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 квадратных метров, - сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу. - Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 46 человек.
На месте происшествия работает МЧС Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга
Сейчас сотрудники МЧС продолжают заниматься тушением пожара.
К месту происшествия стягивают силы пожарныхФото: Полина ЖУКОВА