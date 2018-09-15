2018-09-15T22:40:15+03:00
Происшествия

В центре Петербурга горит крыша жилого дома

На месте происшествия работают спасатели [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Пожар в центре Петербурга Фото ДТП и ЧП Санкт-ПетербургеПожар в центре Петербурга Фото ДТП и ЧП Санкт-Петербурге
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В Петербурге вспухнула крыша дома на Лиговском проспекте. Старая постройка вспыхнула как спичка. Огонь мгновенно стал распространяться по всей кровли. К месту происшествия уже съехались сотрудники МЧС. Жителей дома эвакуировали.

Пожар в центре Петербурга 15 сентября 2018 года.

- В жилом здании горит мансардный этаж на площади 300 квадратных метров, - сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу. - Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 11 единиц техники и 46 человек.

На месте происшествия работает МЧС Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

На месте происшествия работает МЧС Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Сейчас сотрудники МЧС продолжают заниматься тушением пожара.

К месту происшествия стягивают силы пожарных Фото: Полина ЖУКОВА

К месту происшествия стягивают силы пожарныхФото: Полина ЖУКОВА

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