2018-09-16T09:23:25+03:00
Происшествия

В Петербурге второй раз за ночь загорелась крыша дома

Вспыхнула кровля [видео]
Алла МЕХОНЦЕВА
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За минувшую ночь это уже второй случай возгорания крышиЗа минувшую ночь это уже второй случай возгорания крышиФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Минувшей ночью в Северной столице произошла сразу два пожара. Инциденты как под копирку - пылали крыши домов.

Сначала вспыхнула крыша здания постройки 19 века на Лиговском проспекте. Затем сильный пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурга. В доме номер 94к1 на улице Бухарестской вспыхнула кровля - обеспокоенные жильцы немедленно вызвали пожарных и начали самостоятельную эвакуацию.

Спасатели отмечают: петербуржцы ещё до приезда разогнали автомобили на парковке, благодаря чему машины пожарных без труда смогли въехать на территорию дома. Кроме того, соседи предупреждали друг друга об опасности и вместе покидали дом.

По данным МЧС Санкт-Петербурга, в тушении пожара приняли участие 11 машин спецтехники. На месте так же дежурила скорая и реанимация.

Выяснилось,что в многоквартирном доме загорелась кровля на площади 20 квадратов.

Пожар в жилом доме на Бухарестской улице в Петербурге.

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