В Петербурге второй раз за ночь загорелась крыша дома
Минувшей ночью в Северной столице произошла сразу два пожара. Инциденты как под копирку - пылали крыши домов.
Сначала вспыхнула крыша здания постройки 19 века на Лиговском проспекте. Затем сильный пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурга. В доме номер 94к1 на улице Бухарестской вспыхнула кровля - обеспокоенные жильцы немедленно вызвали пожарных и начали самостоятельную эвакуацию.
Спасатели отмечают: петербуржцы ещё до приезда разогнали автомобили на парковке, благодаря чему машины пожарных без труда смогли въехать на территорию дома. Кроме того, соседи предупреждали друг друга об опасности и вместе покидали дом.
По данным МЧС Санкт-Петербурга, в тушении пожара приняли участие 11 машин спецтехники. На месте так же дежурила скорая и реанимация.
Выяснилось,что в многоквартирном доме загорелась кровля на площади 20 квадратов.
Пожар в жилом доме на Бухарестской улице в Петербурге.