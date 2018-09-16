В Петербурге второй раз за ночь загорелась крыша дома

16 Сент. 09:20 2018-09-16T09:23:25+03:00

За минувшую ночь это уже второй случай возгорания крыши Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в Северной столице произошла сразу два пожара. Инциденты как под копирку - пылали крыши домов.

Сначала вспыхнула крыша здания постройки 19 века на Лиговском проспекте. Затем сильный пожар произошел в одном из жилых домов Санкт-Петербурга. В доме номер 94к1 на улице Бухарестской вспыхнула кровля - обеспокоенные жильцы немедленно вызвали пожарных и начали самостоятельную эвакуацию.

Спасатели отмечают: петербуржцы ещё до приезда разогнали автомобили на парковке, благодаря чему машины пожарных без труда смогли въехать на территорию дома. Кроме того, соседи предупреждали друг друга об опасности и вместе покидали дом.

По данным МЧС Санкт-Петербурга, в тушении пожара приняли участие 11 машин спецтехники. На месте так же дежурила скорая и реанимация.

Выяснилось,что в многоквартирном доме загорелась кровля на площади 20 квадратов.