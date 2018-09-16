Алексей Учитель снимет фильм о Цое в 2019 году
Фильм о легенде российской рок-музыки начнут снимать в мае 2019 года. Новая картина о лидере группы «Кино» Викторе Цое начнет производство под руководством режиссера Алексея Учителя.
Известно, что в основу фильма «Цой» лягут события июля-августа 1990 года. Именно в это время, 15 августа, трагически оборвалась жизнь музыканта. Режиссер уточнил, что в кадре не будет актера, играющего Виктора. Но без песен «Кино» картина, конечно же, не обойдется.
Кстати, за последнее время это уже не первая попытка снять фильм о временах Цоя. В этом году вышла кинолента «Лето», где рассказывалось об отношениях между Виктором Цоем и супругами Науменко. Некоторые фанаты «Кино» не оценили картину. Много критики вызвала лента и у отца звезды.