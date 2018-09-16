2018-09-16T12:50:40+03:00
Звезды

Алексей Учитель снимет фильм о Цое в 2019 году

Производство картины стартует в мае
Алла МЕХОНЦЕВА
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Алексей Учитель рассказал о планах на фильм на церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку".Алексей Учитель рассказал о планах на фильм на церемонии открытия кинофестиваля "Послание к человеку".Фото: Алена ЧИЧИГИНА
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Фильм о легенде российской рок-музыки начнут снимать в мае 2019 года. Новая картина о лидере группы «Кино» Викторе Цое начнет производство под руководством режиссера Алексея Учителя.

Известно, что в основу фильма «Цой» лягут события июля-августа 1990 года. Именно в это время, 15 августа, трагически оборвалась жизнь музыканта. Режиссер уточнил, что в кадре не будет актера, играющего Виктора. Но без песен «Кино» картина, конечно же, не обойдется.

Кстати, за последнее время это уже не первая попытка снять фильм о временах Цоя. В этом году вышла кинолента «Лето», где рассказывалось об отношениях между Виктором Цоем и супругами Науменко. Некоторые фанаты «Кино» не оценили картину. Много критики вызвала лента и у отца звезды.

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