Голый парень пугал петербуржцев на проспекте Стачек

16 Сент. 11:22 2018-09-16T11:52:24+03:00

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Кто выгнал парня голышом на улицу? В центре Санкт-Петербурга в ночь с 15 на 16 сентября неизвестный молодой человек гулял голым. Полностью раздетый и босой парень бродил по проезжей части по проспекту Стачек и лавировал между встречными автомобилями. Свидетелями инцидента на дороге стал житель Северной столицы, который успел заснять хулигана.

Судя по видеозаписи, молодой человек прикрывает рукой все свои интересные места и только после этого идет навстречу к впереди едущим автомобилям. Немного машет рукой оператору и продолжает прогулку.

Что толкнуло парня на такой мягко говоря опрометчивый поступок – неизвестно. Пользователи соцсетей предполагают, что юноша проиграл спор. Другие же уверены, что молодой мужчина был под воздействием наркотиков.