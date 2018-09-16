2018-09-16T11:52:24+03:00
Происшествия

Голый парень пугал петербуржцев на проспекте Стачек

Инцидент произошел ночью
Алла МЕХОНЦЕВА
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Парень решился на прогулку в необычном виде. Фото: скриншот с видеоПарень решился на прогулку в необычном виде. Фото: скриншот с видео
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Кто выгнал парня голышом на улицу? В центре Санкт-Петербурга в ночь с 15 на 16 сентября неизвестный молодой человек гулял голым. Полностью раздетый и босой парень бродил по проезжей части по проспекту Стачек и лавировал между встречными автомобилями. Свидетелями инцидента на дороге стал житель Северной столицы, который успел заснять хулигана.

Судя по видеозаписи, молодой человек прикрывает рукой все свои интересные места и только после этого идет навстречу к впереди едущим автомобилям. Немного машет рукой оператору и продолжает прогулку.

Что толкнуло парня на такой мягко говоря опрометчивый поступок – неизвестно. Пользователи соцсетей предполагают, что юноша проиграл спор. Другие же уверены, что молодой мужчина был под воздействием наркотиков.

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