Голый парень пугал петербуржцев на проспекте Стачек
Кто выгнал парня голышом на улицу? В центре Санкт-Петербурга в ночь с 15 на 16 сентября неизвестный молодой человек гулял голым. Полностью раздетый и босой парень бродил по проезжей части по проспекту Стачек и лавировал между встречными автомобилями. Свидетелями инцидента на дороге стал житель Северной столицы, который успел заснять хулигана.
Судя по видеозаписи, молодой человек прикрывает рукой все свои интересные места и только после этого идет навстречу к впереди едущим автомобилям. Немного машет рукой оператору и продолжает прогулку.
Что толкнуло парня на такой мягко говоря опрометчивый поступок – неизвестно. Пользователи соцсетей предполагают, что юноша проиграл спор. Другие же уверены, что молодой мужчина был под воздействием наркотиков.