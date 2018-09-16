Петербургский художник призвал "подписаться на канал" Грибоедова

16 Сент. 11:50 2018-09-16T11:50:51+03:00

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Новая инсталляция от уличного художника Миши Маркера появилась в Санкт-Петербурге. В этот раз на канале Грибоедова художник повесил плакат, на котором призвал горожан «ставить лайки и подписываться на канал».

Сам Маркер назвал свою очередную работу «манифестом».

Кстати, Миша уже не в первый раз высказывается на актуальные темы в городском пространстве. До этого он создал баннеры, в которых задавал провокационные вопросы и властям и гражданам. Ему же принадлежат плакаты о внутреннем состоянии человека, войне и митингах. Работы мастера можно встретить по всему городу, однако точных мест художник не называет.