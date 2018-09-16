Гостя из Латвии подозревают в попытке изнасилования юной петербурженки

16 Сент. 13:14 2018-09-16T13:15:15+03:00

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Бородатый приезжий из Латвии попытался изнасиловать 17-летнюю петербурженку. К счастью, попытка оказалось неудачной, а самому 34-летнему гостю Северной столицы теперь придется ответить за преступление по законам.

Задержали извращенца днем 15 сентября, спустя сутки после неудачного нападения. Латвийца полицейские вычислили по номерам авто, который тот припарковал рядом с одной из многоэтажек на Аллее Поликарпова. Именно в парадную этого дома в пятницу заскочил латвиец. Дождался 17-летнюю девочку и вместе с ней вошел в лифт, где попытался вступить с ней в интимную связью. После отпора девушки, латвиец сбежал вниз по лестнице и попытался скрыться. Но не вышло.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.