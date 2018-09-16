Первый Елагин мост в Петербурге отремонтируют за 3,9 млн рублей

16 Сент. 16:09 2018-09-16T16:09:23+03:00

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В Петербурге взялись за ремонт Первого Елагина моста. В июне завершилась работа над его собратом, Вторым Елагиным мостом, – переправу снесли и отстроили заново. Теперь ремонт ждет и Первый мост, который, кстати, относится к охраняемым объектам.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» уже объявила тендер на разработку проектной документации и оценила работу в 3,98 миллионов рублей. На сайте госзакупок сообщается: заявки на выполнение инженерных изысканий ждут до 5 октября. В течение недели заявки будут рассматриваться, после чего ведомство выберет фирму, которая и приведет мост в надлежащий вид.

Подробности работ в «Дирекции» не раскрывают. Однако несколько лет назад в Петербурге задумались над тем, что сделать Первый Елагин мост мост неразводным.

Первый Елагин мост был построен в начале XIX века. Он соединяет Елагин и Каменный острова, проходит через Среднюю Невку.