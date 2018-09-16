«Зенит» обыграл "Оренбург" со счетом 2:1

16 Сент. 16:31 2018-09-16T16:55:33+03:00

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«Вперёд Зенит, Вперед за Питер!» - сегодня наши футболисты вновь показали себя на поле. Петербуржцы, будучи гостями на поле, все же смогли обыграть команду Оренбурга со счетом 2:1. Это уже четвертая выездная победа команды сине-бело-голубых.

Матч проходил в рамках седьмого тура Чемпионата России по футболу. За игрой петербуржцев и оренбуржцев с трибуна наблюдало около 7000 человек. На игру пришел даже губернатор Оренбургской области.

Среди зенитовцев на поле отыграли Лунев, Набиуллин, Смольников и любимец фанатов Артем Дзюба. Настоящей звездой матча стал Александр Ерохин – именно его дубль помог обыграть ФК «Оренбург».