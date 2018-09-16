2018-09-16T16:55:33+03:00
Спорт

«Зенит» обыграл "Оренбург" со счетом 2:1

Команда сине-бело-голубых закончила игру победой
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
"Зенит" одержал победу"Зенит" одержал победуФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

«Вперёд Зенит, Вперед за Питер!» - сегодня наши футболисты вновь показали себя на поле. Петербуржцы, будучи гостями на поле, все же смогли обыграть команду Оренбурга со счетом 2:1. Это уже четвертая выездная победа команды сине-бело-голубых.

Матч проходил в рамках седьмого тура Чемпионата России по футболу. За игрой петербуржцев и оренбуржцев с трибуна наблюдало около 7000 человек. На игру пришел даже губернатор Оренбургской области.

Среди зенитовцев на поле отыграли Лунев, Набиуллин, Смольников и любимец фанатов Артем Дзюба. Настоящей звездой матча стал Александр Ерохин – именно его дубль помог обыграть ФК «Оренбург».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры