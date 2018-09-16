2018-09-16T18:36:08+03:00
Спорт

Сергей Семак о победе «Зенита»: «Хочется большего»

Главный тренер сборной Петербурга прокомментировал победу своих подопечных
Алла МЕХОНЦЕВА
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Тренер Сергей Семак был одним из сильнейших российских игроковТренер Сергей Семак был одним из сильнейших российских игроковФото: Илья СМИРНОВ
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«Сложный матч получился», - отметил тренер «Зенита» Сергей Семак. Сегодня, 16 сентября, петербуржцы сыграли с ФК «Оренбург». петербуржцы одержали четвертую выездную победу в рамках Чемпионата России. Со счетом 2:1 быграли «Оренбург» благодаря дублю Александра Ерохина.

- Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счет. Когда пропустили, игра стала более сумбурной, поскольку цена ошибки возрастает. И во втором тайме у нас были моменты, чтобы увеличить счет. Сложно было обороняться против фланговых передач «Оренбурга», большим количеством игроки соперника подключаются к атакам. Хочется всегда больше, но исходя из перечисленных причин сыграли хорошо. Хочется делать это более уверенно, но заслужено победили. Идем дальше, - отметил Семак.

42-летний Сергей Семак в прошлом футболист, играл на позициях полузащитника. Он пятикратный чемпион России. Отец семерых детей.

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