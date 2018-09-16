2018-09-16T18:42:03+03:00
Происшествия

Четверо детей пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

Самому младшему из них всего год
Алла МЕХОНЦЕВА
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Серьезнейшие травмы получили четверо юных пассажиров Volkswagen – дети в возрасте от года до 11 лет госпитализированы.Серьезнейшие травмы получили четверо юных пассажиров Volkswagen – дети в возрасте от года до 11 лет госпитализированы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жуткое ДТП произошло сегодня,16 сентября, на севере Санкт-Петербурга. Две иномарки на полной скорости врезались друг в друга. В аварии пострадало четверо детей, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось около 13.40 на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе. Две иномарки Volkswagen Polo и Chevrolet Cruze не смогли поделить проезжую часть. От сильнейшего удара Шевроле влетела сначала в столб, а затем в пешеходное ограждение.

Серьезнейшие травмы получили четверо юных пассажиров Volkswagen – дети в возрасте от года до 11 лет госпитализированы. Врачи уверяют, что их жизни.

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