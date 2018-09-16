Соррентино покажет второй сезон "Молодого папы" в следующем году

16 Сент. 19:46 2018-09-16T19:46:46+03:00

У съемкам приступят в этом ноябре

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Хорошая новость для любителей сериала «Молодой папа». Итальянец Паоло Соррентино рассказал, что приступит к съемкам второго сезона сериала уже в ноябре 2018 года. Первые серии широкая общественность увидит в ноябре следующего года, а пока киноманы могут пересмотреть понравившийся сезон.

О планах сценарист рассказал сегодня, 16 сентября, в рамках пресс-конференции на открытии фестиваля «Послание к человеку».

Режиссер отметил: главную роль в фильме вновь исполнит актер-красавец Джуд Лоу. Кроме того, во втором сезоне зрители увидят в картине и многих других известных актеров, например, Джона Малковича.

«Молодой Папа» - итало-испано-французский драматический телесериал. Он состоит из 10 эпизодов, в которых рассказывается история американского 47-летнего кардинала Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским Пием XIII.