На фестиваль света в Петербурге потратят 39 миллионов рублей

16 Сент. 20:50 2018-09-16T20:51:51+03:00

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В Петербурге ищут подрядчика, который организует и проведет Фестиваль света в этом году. На официальном сайте госзакупок уже опубликовали информацию о предстоящих торгах. Начальная цена контракта составляет порядка 39,68 млн рублей. Заявки принимают до 5 октября.

Согласно требованиям, который Смольный выдвигает к исполнителю, становится понятно, что взяться за организацию мероприятия сможет только опытный подрядчик. Например, он должен уметь организовывать световое и лазерное шоу с участием не менее 12 квадрокоптеров, а еще заниматься работой с участниками – проводить соревнования и делать мультимедийное шоу. Кроме того, на плечах исполнителя фуршет, встреча гостей, фотографы и видеооператоры.

Отдельный конкурс организован и на организацию и проведение рекламной кампании по продвижению Фестиваля света. За это готовы заплатить 3,48 млн рублей.

Фестиваль света пройдет в Северной столице уже во второй раз и запланирован на 5-7 ноября. В прошлом году его посетили около миллиона человек.

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