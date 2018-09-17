2018-09-17T08:01:46+03:00
Происшествия

Над Девяткино и Московским районом Петербурга прошел град

Внезапный сюрприз погоды заставил местных жителей разбежаться по домам
Петр КИБЕР
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Над Девяткино и Петербургом прошел град. Фото: Салтыкова СофьяНад Девяткино и Петербургом прошел град. Фото: Салтыкова Софья
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Вторая половина воскресенья, 16 сентября, как и предполагали синоптики, оказалось дождливой и ветреной. Внезапно налетевшая стихия заставила петербуржцев и жителей близлежащих районов Ленинградской области разбежаться по домам.

- В Московском районе около 22 был нормальный такой град, диаметром до сантиметра и пару раз громыхнуло, но всё быстро закончилось - туча пришла с залива в районе Соснового Бора, - пишет петербуржец Дмитрий Анни в группе «Погода в Петербурге».

Под такой же удар стихии попали и жители Девяткино. В соцсетях местные жители делились фотографиями крупных градин. Однако многие пользователи иронизировали по поводу такой реакции.

- Это же Ленобласть и тут постоянно дожди, грозы, град и сильный ветер, - видимо объяснил приезжим из других регионов горожанин.

Надо сказать, что непогода бушевала по всему Петербургу. Раскаты грома и молнии были и в Приморском районе Северной столицы. А очевидцы утверждают, что новый разряд попал в небоскреб «Лахта Центра», однако заснять момент удара молнии не получилось.

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