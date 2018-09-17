Режиссер Паоло Соррентино представил в Петербурге свой новый фильм

17 Сент. 09:08 2018-09-17T09:08:19+03:00

Паоло Соррентино выстрелил из пушки и представил в Петербурге новый фильм. Фото: Кинофестиваль "Послание к Человеку"/vk.com/m2mfestival

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С 15 по 22 сентября в Северной столице проходит традиционный кинофестиваль «Послание к Человеку». В рамках международного форума горожанам показывают то кино, которое редко можно увидеть в широком прокате. И в нынешнем году программа достаточно обширна, а главным гостем фестиваля стал итальянский кинорежиссер Паоло Соррентино.

- По традиции, на следующий день после открытия, главный гость «Послания к Человеку» делает выстрел из пушки Петропавловской крепости, - сообщает пресс-служба организаторов.

Но, конечно же, режиссер не был бы режиссером, остановившись только на торжественной церемонии. Главной целью Соррентино в Петербурге было представление своего нового фильма «Лоро», в котором речь идет об известном итальянском политике Сильвио Берлускони.

При этом автор не хотел сделать именно политическую картину, а наоборот – стремился показать бывшего премьер-министра человеком, со всеми его страхами и ошибками.

Однако в будущем Соррентино намерен сосредоточится на художественном творчестве. Вскоре после завершения кинофестиваля, он начнет снимать продолжение сериала «Молодой папа», в котором главную роль играет Джуд Лоу.