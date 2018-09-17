Неизвестные хулиганы пробили голову молодой петербурженке
Обычная прогулка по проспекту Луначарского закончилась для 27-летней жительницы Петербурга разбитой головой. Неизвестные хулиганы бросили в девушку из окна чем-то тяжелым.
- Будьте аккуратнее на улице рядом с домами, какие-то уроды развлекаются, кидаясь в прохожих из окна, - пишет сама Юлия на своей страничке «ВКонтакте».
Девушке, у которой была разбита голова, скорую помощь вызвали прохожие. Медики приехали быстро и оказали первую помощь пострадавшей. Истекающую кровью петербурженку посадили в машину, отвезли в больницу и наложили швы.
Сейчас девушка ищет очевидцев происшествия, чтобы можно было установить все обстоятельства инцидента.
В соцсетях петербуржцы не только сочувствуют пострадавшей, но и советуют в ветреную погоду не ходить вблизи домов, так как с балконов может сдувать довольно увесистые вещи, которые могут также упасть на голову.