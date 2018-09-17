Шнуров подтвердил: «Ленинград» выступит на «Зенит-Арене» в октябре

17 Сент. 10:02 2018-09-17T10:53:16+03:00

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То, что всем было известно заранее, подтвердилось еще раз. Известный музыкант Сергей Шнуров в своем «Интаграме» опубликовал пост, в котором сообщил о концерте на стадионе на котором играет петербургский «Зенит».

- 19.10.2018 Группировка «Ленинград». Арена «Санкт-Петербург», - написал шоумен в соцсети.

В видеоролике к посту, который называется «Группировка «Ленинград» в «Зените», музыканты коллектива сидят в раздевалке футбольного стадиона «Санкт-Петербург» и как спортсмены настраиваются на игру.

-Питер ждет, впервые в истории, - отмечается в ролике. Организаторы обещают шоу такого масштаба, которого еще никогда не было у «Ленинграда».

Напомним, что вместимость только сидячих мест у нового футбольного стадиона на Крестовском острове превышает 60 тысяч человек, а учитывая, что зрители смогут присутствовать и на поле, которое закроют специальным настилом, то на концерт Шнурова может собраться огромная аудитория.