Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин
Массовая авария, в которой оборвалась жизнь известного оперного певца Михаила Луконина, произошла 16 сентября на 165-м километре трассы «Псков – Санкт-Петербург». В ДТП были разбиты несколько автомобилей, в том числе и машина артиста.
- Фура «собрала» стоящие у обочины автомобили, - пишут очевидцы в соцсетях.
Смертельное ДТП на трассе Петербург-Псков: столкнулись три легковушки и грузовик.
По предварительной версии, водитель большегруза потянулся за документами и отвлекся, или же он мог заснуть за рулем, вследствие чего его машина вильнула и снесла попутные легковушки.
В причинах смертельной аварии сейчас разбираются дознаватели ГИБДД, но человека это уже не вернет.
Погибшему Михаилу Луконину было 49 лет, он был очень разносторонним исполнителем и имел в своем репертуаре больше 800 произведений на разных языках.
Из родных у артиста была только дочь, которая теперь осталась одна. Сейчас коллеги певца начали сбор помощи для нее.