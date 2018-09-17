Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин

17 Сент. 11:12 2018-09-17T11:21:35+03:00

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Массовая авария, в которой оборвалась жизнь известного оперного певца Михаила Луконина, произошла 16 сентября на 165-м километре трассы «Псков – Санкт-Петербург». В ДТП были разбиты несколько автомобилей, в том числе и машина артиста.

- Фура «собрала» стоящие у обочины автомобили, - пишут очевидцы в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/669093" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на трассе Петербург-Псков: столкнулись три легковушки и грузовик.

По предварительной версии, водитель большегруза потянулся за документами и отвлекся, или же он мог заснуть за рулем, вследствие чего его машина вильнула и снесла попутные легковушки.

В причинах смертельной аварии сейчас разбираются дознаватели ГИБДД, но человека это уже не вернет.

Погибшему Михаилу Луконину было 49 лет, он был очень разносторонним исполнителем и имел в своем репертуаре больше 800 произведений на разных языках.

Из родных у артиста была только дочь, которая теперь осталась одна. Сейчас коллеги певца начали сбор помощи для нее.