2018-09-17T11:14:55+03:00
Происшествия

В ночном пожаре под Петербургом погибли пенсионерка и ее сын

Трагедия произошла в поселке Металлострой
Петр КИБЕР
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В Металлострое при пожаре погибли два человека.В Металлострое при пожаре погибли два человека.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Пожар в обычной «однушке» в Колпинском районе Петербурга стал роковым для ее обитателей – 80-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына. Потушившие огонь спасатели обнаружили в квартире их тела.

- 16 сентября в 23:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, улица Плановая, дом 8. В однокомнатной квартире пятиэтажного жилого дома горела обстановка на площади 5 квадратных метров. В 00:32 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

К сожалению, даже такой небольшой очаг возгорания привел к трагедии. Уже позднее, когда трупы осмотрели эксперты, стало очевидно, что это не насильственная смерть. Судя по всему, жители квартиры во сне задохнулись угарным газом. По причине позднего времени, они уже спали и не заметили, что в помещении начался пожар.

Сейчас во всех обстоятельствах трагического инцидента разбираются дознаватели. Возможно, что возгорание возникло из-за короткого замыкания.

А в МЧС еще раз предупреждают петербуржцев: не оставляйте на ночь включенные в розетку электроприборы, это может привести к непоправимым последствиям.

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