2018-09-17T13:35:56+03:00
Спорт

Состоялись матчи первого круга квалификации St. Petersburg Open 2018

Борьбу на петербургском турнире продолжают два российских теннисиста - Роман Сафиуллин и Евгений Тюрнев
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге стартовал St. Petersburg Open 2018. Фото: www.spbopen.ruВ Петербурге стартовал St. Petersburg Open 2018. Фото: www.spbopen.ru
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В воскресенье, 16 сентября, состоялись матчи первого круга квалификации St. Petersburg Open 2018. Борьбу на петербургском турнире продолжают два российских теннисиста - Роман Сафиуллин и Евгений Тюрнев.

Победитель юниорского Australian Open-2015 Сафиуллин уступал 2/5 с двумя брейками в решающей партии итальянцу Лоренцо Сонего, но сумел взять пять геймов подряд и одолеть первого сеяного в квалификации – 3/6, 6/4, 7/5. За выход в основную сетку турнира Сафиуллин поспорит с другим итальянцем - Лукой Ванни.

Прошлогодний обладатель wild card петербуржец Евгений Тюрнев убедительно переиграл француза Стефана Робера (6/3, 6/4). Теперь Евгений сразится с белорусом Ильей Ивашко.

Не сумел пробиться в финал квалификации Виктор Троицки, уступивший Лукасу Мидлеру 2/6 3/6. Австриец в понедельник встретится с белорусом Владимиром Игнатиком, переигравшим россиянина Алексея Ватутина – 7/5 6/4.

В понедельник, 17 сентября, помимо решающих матчей квалификации, состоятся первые поединки основной сетки. На корт выйдут россиянин Евгений Донской и словак Мартин Клижан, праздновавший успех в Петербурге в 2012 году.

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