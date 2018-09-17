У станции метро «Балтийская» построят второй выход

17 Сент. 13:44 2018-09-17T13:44:57+03:00

О сроках реализации проекта пока не сообщается

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Станция метро «Балтийская» вскоре может обзавестись еще одним входом/выходом. Скорее всего, он появится между ТЦ «Варшавский экспресс» и гипермаркетом «Лента».

- Для постройки нового вестибюля снесут два здания. Пассажиры смогут попасть в подземку со стороны Обводного канала, - пишут «Невские Новости» со ссылкой на издание «Недвижимость и строительство Петербурга».

Пока сроки реализации проекта еще не определены, зато Смольный уже не рассматривает вторую площадку для появления вестибюля, которую могли построить с другой стороны вокзала – на территории завода «Красный треугольник», которая попадает под программу реновации.

Стоит сказать, что разговоры о появлении второго входа «Балтийской» появились два года назад, когда работы по планировке территории заказал городской комитет по градостроительству и архитектуре.

Предполагается, что до конца сентября 2018 месяца проект пройдет общественные слушания, после чего его передадут на рассмотрение в правительство Петербурга.