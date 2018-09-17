У станции метро «Балтийская» построят второй выход
Станция метро «Балтийская» вскоре может обзавестись еще одним входом/выходом. Скорее всего, он появится между ТЦ «Варшавский экспресс» и гипермаркетом «Лента».
- Для постройки нового вестибюля снесут два здания. Пассажиры смогут попасть в подземку со стороны Обводного канала, - пишут «Невские Новости» со ссылкой на издание «Недвижимость и строительство Петербурга».
Пока сроки реализации проекта еще не определены, зато Смольный уже не рассматривает вторую площадку для появления вестибюля, которую могли построить с другой стороны вокзала – на территории завода «Красный треугольник», которая попадает под программу реновации.
Стоит сказать, что разговоры о появлении второго входа «Балтийской» появились два года назад, когда работы по планировке территории заказал городской комитет по градостроительству и архитектуре.
Предполагается, что до конца сентября 2018 месяца проект пройдет общественные слушания, после чего его передадут на рассмотрение в правительство Петербурга.