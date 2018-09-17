2018-09-17T14:10:00+03:00
Происшествия

Следственный комитет завел дело против иностранки, пнувшей в живот полицейского в Пулково

Агрессивная барышня была в приличном подпитии
Петр КИБЕР
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На буйную иностранку, побившую полицейских в Пулково, завели дело.На буйную иностранку, побившую полицейских в Пулково, завели дело.Фото: Александр Подгорчук
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Серьезные неприятности нажила себе гостья Санкт-Петербурга, гулявшая по аэропорту Пулково в пьяном виде. Вместо штрафа, которым могла отделаться иностранка, теперь ей грозит уголовное наказание.

- Следственным отделом Северо-Западного транспортного управления СК России возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», - сообщает пресс-служба ведомства.

Сам инцидент произошел сегодня, 17 сентября. Двое сотрудников полиции, дежуривших в петербургском аэропорту Пулково, заметили женщину, которая явно находилась в нетрезвом состоянии. Барышне предложили пройти в дежурную часть, чтобы провести личный досмотр.

Уже там она она внезапно разъярилась, стала бушевать, отбиваться от полицейских и ногой ударила одного из стражей порядка в живот.

- Чем причинила представителю власти физическую боль, - подмечают в Следственном комитете.

Сейчас выяснением обстоятельств занимаются следователи. Меру пресечения для агрессивной иностранки определит суд.

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