Следственный комитет завел дело против иностранки, пнувшей в живот полицейского в Пулково
Серьезные неприятности нажила себе гостья Санкт-Петербурга, гулявшая по аэропорту Пулково в пьяном виде. Вместо штрафа, которым могла отделаться иностранка, теперь ей грозит уголовное наказание.
- Следственным отделом Северо-Западного транспортного управления СК России возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», - сообщает пресс-служба ведомства.
Сам инцидент произошел сегодня, 17 сентября. Двое сотрудников полиции, дежуривших в петербургском аэропорту Пулково, заметили женщину, которая явно находилась в нетрезвом состоянии. Барышне предложили пройти в дежурную часть, чтобы провести личный досмотр.
Уже там она она внезапно разъярилась, стала бушевать, отбиваться от полицейских и ногой ударила одного из стражей порядка в живот.
- Чем причинила представителю власти физическую боль, - подмечают в Следственном комитете.
Сейчас выяснением обстоятельств занимаются следователи. Меру пресечения для агрессивной иностранки определит суд.