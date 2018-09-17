2018-09-17T14:28:02+03:00
Общество

50-метровый участок Ждановской набережной будут ремонтировать больше года

Движение у стадиона «Петровский» временно ограничат
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ждановскую набережную у стадиона "Петровский" закроют на ремонт на год.Ждановскую набережную у стадиона "Петровский" закроют на ремонт на год.Фото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

С 17 сентября 2018 и до 15 октября 2019 года закрывается на ремонт участок Ждановской набережной, расположенный напротив стадиона «Петровский».

- Выполнение работ будет производиться с ограничением движения транспорта по проезжей части в направлении от Офицерского переулка до Малого проспекта Петроградской стороны с полным закрытием тротуара для прохода пешеходов, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Причина, по которой подпорной стенке и всему соседнему участку понадобилось внимание, стал критический уровень износа набережной. По оценке специалистов он составил 74 процента. С момента строительства гранитных берегов в 1962 году, их капитальный ремонт не проводился ни разу.

Сейчас строители выполнят монтаж новых навесных блоков с гранитной облицовкой, а также проведут реставрацию гранитных тумб, металлодекора и карнизных камней. Будут восстановлены и перила набережной.

Городу работы по ремонту участка длиной в 48,5 метров обойдутся в 27 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры