50-метровый участок Ждановской набережной будут ремонтировать больше года

17 Сент. 14:27 2018-09-17T14:28:02+03:00

Ждановскую набережную у стадиона "Петровский" закроют на ремонт на год. Фото: Илья СМИРНОВ

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С 17 сентября 2018 и до 15 октября 2019 года закрывается на ремонт участок Ждановской набережной, расположенный напротив стадиона «Петровский».

- Выполнение работ будет производиться с ограничением движения транспорта по проезжей части в направлении от Офицерского переулка до Малого проспекта Петроградской стороны с полным закрытием тротуара для прохода пешеходов, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Причина, по которой подпорной стенке и всему соседнему участку понадобилось внимание, стал критический уровень износа набережной. По оценке специалистов он составил 74 процента. С момента строительства гранитных берегов в 1962 году, их капитальный ремонт не проводился ни разу.

Сейчас строители выполнят монтаж новых навесных блоков с гранитной облицовкой, а также проведут реставрацию гранитных тумб, металлодекора и карнизных камней. Будут восстановлены и перила набережной.

Городу работы по ремонту участка длиной в 48,5 метров обойдутся в 27 миллионов рублей.